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Моуринью верит в выход сборной России из группы чемпионата мира — 2018
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Моуринью верит в выход сборной России из группы чемпионата мира — 2018 

Газета.Ru 6 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился своими мыслями по поводу перспектив сборной России по футболу на чемпионате мира — 2018, передает RT.
"Я считаю, что сборная России выйдет в плей-офф турнира со второго места в группе А. Решающим матчем станет их противостояние с командой Египта. Думаю, первое место в группе займет сборная Уругвая", — сказал португальский специалист.
Чемпионат мира — 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Подопечные Станислава Черчесова в матче открытия турнира сыграют с Саудовской Аравией.
Ранее легенда сборной Англии по футболу встал на защиту Россию.
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