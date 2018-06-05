Салах встанет на ноги и поставит на колени Россию

Звезда

Вы не поверите. Мохамед Салах . Так было и год назад, когда Мо еще не стал звездой галактического масштаба. Он просто считался «хорошим игроком европейского уровня», но для сборной Египта это уже топ. Да, есть опорник «Арсенала» Эль-Ненни, но именно Салах — альфа-самец «фараонов» и любимец фанатов.

Салах провел какой-то совершенно чумовой сезон. 48 голов во всех турнирах — эта цифра с трудом утрамбовывается в голове. Мохамед реально встал в один ряд с Месси и Криштиану Роналду — как минимум по волшебству одного отдельного сезона. Да, Салах не выиграл с «Ливерпулем» ЛЧ, трагически покинул поле в финале из-за травмы, но у него еще есть чемпионат мира.

Именно снайпер «Ливерпуля» поведет Египет в России. И против России. Если, конечно, здоровье позволит.

Тренер

Салаха и Ко тренирует вовсе не египтянин. И даже не Юрген Клопп . Почти 20 лет назад Эктор Купер создал одну из самых крутых и харизматичных команд в истории футбола — дерзкую и просто шикарную «Валенсию». Гаиска Мендьета закручивал с любой точки прямо в девять, Кили Гонсалес носился быстрее Бэйла, а Пьохо Лопес коллекционировал голы.

Купер сделал «Валенсию» топ-командой даже по меркам Лиги чемпионов, пусть и проиграл два финала. Упор на «летучих мышей» сделан не просто так: Куперу сейчас 62, но это по-прежнему главный проект в его жизни. Хотя вообще-то именно аргентинец впервые вывел Египет на чемпионат мира. Тут дело не только в Салахе — Купер научил африканцев и организованно держать оборону, и очень резко переходить в атаку.

Прямо как «Валенсию» когда-то.

Фишка

Египет в квалификации ЧМ-2018 за 6 матчей забил всего-то 8 голов — у других африканских команд, забронировавших путевки в России, этот результат серьезнее. Но в этом и фишка команды Купера — она не доминирует в матче, не штампует моменты. Зато прекрасно знает, как строить игру. В том числе (чаще всего) от соперника.

И от Салаха.

Во время подготовки к ЧМ многие игроки сборной Египта не будут есть. Вернее, очень тщательно подходить к выбору продуктов: потому что с 15 мая по 15 июня они обязаны соблюдать Рамадан. Священный для мусульман месяц. Как строгая диета сочетается с нагрузками профи-футболистов — сказать сложно.

Эктор Купер явно не в восторге: «Некоторые ребята, например, не съедят ни крошки перед вечерней тренировкой. Конечно, это странно. Но я уважаю любую религию. Надеюсь, это не помешает моим подопечным играть в футбол».

Первый матч на ЧМ, против сборной Уругвая, Египет играет в день окончания Рамадана — 15 июня.

Русский след

Давайте без выпендрежа: Египет — наш соперник по группе. Это главный русский след, какой только можно представить. Другая история со словом «главный»: говорят, главный футболист Египта Салах может пропустить стартовый матч против Уругвая. Но вот с Россией 19 июня сыграет.

Почему они могут выиграть ЧМ

Потому что Мо Салах может в этом сезоне вообще все: стать президентом России, разблокировать телеграм и даже выиграть чемпионат мира по футболу.

Состав сборной Египта на ЧМ-2018

Полузащитники: Тарек Хамед («Замалек»), Шикабала («Аль-Раед», Саудовская Аравия), Абдаллах Саид («Аль-Ахли»). Сэм Морси («Уиган», Англия), Мохамед Эль-Ненни («Арсенал», Англия), Кахраба («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия), Рамадан Собхи («Сток Сити», Англия), Махмуд Трезеге Хассан («Касымпаша», Турция), Амир Варда («Атромитос», Греция).

Расписание матчей сборной Египта на ЧМ-2018

15 июня, 15:00 мск. Египет — Уругвай («Екатеринбург Арена») 19 июня, 21:00 мск. Россия — Египет («Санкт-Петербург») 25 июня, 17:00 мск. Саудовская Аравия — Египет («Волгоград Арена»)