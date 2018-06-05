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УЕФА наказал «Спартак»
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УЕФА наказал «Спартак» проведением трех гостевых матчей без зрителей 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение по итогам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором ”Спартак” 22 февраля обыграл «Атлетик» со счетом 2:1.
”Спартаку” были предъявлены обвинения по использованию болельщиками пиротехники, беспорядкам на секторе и бросанию посторонних предметов на поле. УЕФА наказал «Спартак» штрафом в размере 55 тысяч евро, а также запретом на продажу для болельщиков команды в течение следующих трех гостевых матчей в еврокубках. При этом запрет на третий матч окладывается в рамках испытательного срока, рассчитанного на два года.
”Атлетику” были предъявлены эти же обвинения, а также клуб обвиняется в недостаточной организации проведения матча. Испанцы оштрафованы на 40 тысяч евро, а также наказаы частичным закрытием стадиона в следующем домашнем матче в еврокубках. Не менее чем за 30 дней до матча «Атлетик» должен оповестить, какой сектор, вмещающий не менее 2 тысячи зрителей, будет закрыт.
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