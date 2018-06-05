УЕФА наказал «Спартак» проведением трех гостевых матчей без зрителей

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение по итогам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором ”Спартак” 22 февраля обыграл «Атлетик» со счетом 2:1.

”Спартаку” были предъявлены обвинения по использованию болельщиками пиротехники, беспорядкам на секторе и бросанию посторонних предметов на поле. УЕФА наказал «Спартак» штрафом в размере 55 тысяч евро, а также запретом на продажу для болельщиков команды в течение следующих трех гостевых матчей в еврокубках. При этом запрет на третий матч окладывается в рамках испытательного срока, рассчитанного на два года.

”Атлетику” были предъявлены эти же обвинения, а также клуб обвиняется в недостаточной организации проведения матча. Испанцы оштрафованы на 40 тысяч евро, а также наказаы частичным закрытием стадиона в следующем домашнем матче в еврокубках. Не менее чем за 30 дней до матча «Атлетик» должен оповестить, какой сектор, вмещающий не менее 2 тысячи зрителей, будет закрыт.