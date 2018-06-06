В Саудовской Аравии остались без ЧМ-2018

В Саудовской Аравии не покажут чемпионат мира — 2018

Жители Саудовской Аравии рискуют остаться без трансляций матчей предстоящего чемпионата мира — 2018, сообщает Le Figaro

По информации издания, ни одна из местных телекомпаний не смогла договориться о покупке прав на трансляцию. Правообладателем контента является катарская компания beIN Media. Международная федерация футбола (ФИФА) являлась посредником между сторонами, однако переговоры зашли в тупик. Отмечается, что катарцы обвиняет Саудовскую Аравию в попытке создания трансляций без покупки прав и воровстве контента.

Таким образом, если до начала мундиаля ситуация не изменится, то зрители Саудовской Аравии не смогут посмотреть матчи ЧМ-2018.

Сборная Саудовской Аравии пробилась на чемпионат мира — 2018 и сыграет в матче открытия турнира с национальной командой России.

Ранее сообщалось, что сборная Мексики устроила оргию перед поездкой на чемпионат мира — 2018.