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В Саудовской Аравии остались без ЧМ-2018
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В Саудовской Аравии не покажут чемпионат мира — 2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Жители Саудовской Аравии рискуют остаться без трансляций матчей предстоящего чемпионата мира — 2018, сообщает Le Figaro.
По информации издания, ни одна из местных телекомпаний не смогла договориться о покупке прав на трансляцию. Правообладателем контента является катарская компания beIN Media. Международная федерация футбола (ФИФА) являлась посредником между сторонами, однако переговоры зашли в тупик. Отмечается, что катарцы обвиняет Саудовскую Аравию в попытке создания трансляций без покупки прав и воровстве контента.
Таким образом, если до начала мундиаля ситуация не изменится, то зрители Саудовской Аравии не смогут посмотреть матчи ЧМ-2018.
Сборная Саудовской Аравии пробилась на чемпионат мира — 2018 и сыграет в матче открытия турнира с национальной командой России.
Ранее сообщалось, что сборная Мексики устроила оргию перед поездкой на чемпионат мира — 2018.
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