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Путин оценил игру сборной России по футболу
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Путин поделился мнением об игре сборной России по футболу 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года.
«Я должен констатировать, это факт: к сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала», — приводит слова Путина Медиакорпорация Китая.
Президент отметил, что все российские болельщики рассчитывают на достойный, интересный и красивый футбол со стороны национальной команды на мировом первенстве.
Ранее Путин рассказал, какие матчи ЧМ-2018 по футболу планирует посетить.
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