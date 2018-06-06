Путин назвал задачу России на ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин заявил, что главная цель страны на ЧМ-2018 — достойно провести турнир. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин призвал сделать чемпионат «праздником» для футбольных болельщиков по всему миру.

Президент отметил, что российская сборная в последнее время «больших результатов не показывала». Он призвал команду «играть достойно» и показать «современный, интересный, красивый футбол». Глава государства подчеркнул, что сборная РФ должна «бороться до конца».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. ЧМ откроется 14 июня в 18:00 матчем Россия — Саудовская Аравия на московском стадионе «Лужники».

На групповом этапе сборная РФ также встретится с командами Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).

Ранее в Кремле заявили, что Путин посетит матч открытия ЧМ-2018.