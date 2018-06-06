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Путин назвал задачу России на ЧМ-2018
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Путин назвал задачу России на ЧМ-2018 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что главная цель страны на ЧМ-2018 — достойно провести турнир. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин призвал сделать чемпионат «праздником» для футбольных болельщиков по всему миру.
Президент отметил, что российская сборная в последнее время «больших результатов не показывала». Он призвал команду «играть достойно» и показать «современный, интересный, красивый футбол». Глава государства подчеркнул, что сборная РФ должна «бороться до конца».
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. ЧМ откроется 14 июня в 18:00 матчем Россия — Саудовская Аравия на московском стадионе «Лужники».
На групповом этапе сборная РФ также встретится с командами Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).
Ранее в Кремле заявили, что Путин посетит матч открытия ЧМ-2018.
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