Карты «Мир» и MasterCard решили не принимать на ЧМ-2018

Карты «Мир» и MasterCard решили не принимать на объектах ЧМ-2018

На объектах чемпионата мира по футболу будет доступна безналичная оплата только картами системы Visa ; держатели «Мир» и MasterCard придется воспользоваться наличными.

О том, что болельщики смогут расплачиваться за товары и услуги на стадионах только картами Visa или наличными, сообщила во вторник директор департамента управления рисками VIsa Эвелина Нечипоренко.

Нечипоренко пояснила, что карты других платежных систем не будут приниматься на стадионах, так как Visa является глобальным спонсором ЧМ-2018, передает «Коммерсант».

При этом в случае, если болельщик придет на стадион с картой другой платежной системы и без наличных, он сможет «моментально получить предоплаченную карту Visa Альфа-банка и перевести на нее деньги с помощью мобильного приложения своего банка», рассказал директор по мониторингу электронного бизнеса Альфа-банка Алексей Голенищев

Это возможно потому, что Альфа-банк имеет эксклюзивные права по эквайрингу (приему карт к оплате) в банкоматах; аналогичные права в торговых точках принадлежат Сбербанку

Руководитель комитета по защите имущественных прав ФИФА, заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров сообщил, что при проведении масштабных спортивных мероприятий соглашения на оказание отдельных услуг заключаются только с официальными спонсорами, потому на стадионах будет только одна платежная система.

В пресс-службе Центробанка сообщили, что Россия, как и другие страны, принимающие соревнования, обеспечивает выполнение принятых перед ФИФА международных обязательств.

Из закона о подготовке и проведении чемпионата мира по футболу следует, что ФИФА вправе определять коммерческих партнеров и контрагентов.

Также ФИФА принадлежат имущественные права на продажу товаров и оказание услуг в местах проведения чемпионата.

До 2007 года эксклюзивные права на оказание платежных услуг имела платежная система MasterCard, но с 2007 по 2022 год (включая чемпионат мира в Катаре) контракт был заключен с Visa.

Отмечается, что аналогичные права Visa имеет и на Олимпийских играх до 2020 года.

Однако в случае с ЧМ-2018 сложилась неоднозначная ситуация, так как «с середины 2017 года закон обязывает принимать карты „Мир“ торговые точки с выручкой более 40 млн руб., и никакое соглашение не может быть выше закона», заявил глава АБ «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго

Роспотребнадзоре также заявили, что отказ принимать карты «Мир» является нарушением прав потребителей.

При этом представитель «Мира» сказал лишь, что платежная система «с уважением относится к спонсорским программам ФИФА».

Специалисты считают, что ограничение по приему карт будет искусственным.

«Решения, которые находятся в POS-терминалах, мультакартные, и потому либо продавцы будут просто вводить потребителей в заблуждение, что карты не читаются, либо туда будет загружаться приложение только для Visa, но это сложнее и дороже», — сообщила представительница НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.

Всего на ЧМ-2018, по данным ФИФА, будет продано 2,7 млн билетов.

Напомним, в 2015 году Visa намеревалась пересмотреть условия спонсорского соглашения с ФИФА из-за коррупционного скандала в спортивной организации.