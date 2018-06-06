Ещё
Украина пошла на крайние меры по ЧМ в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украина пошла на крайние меры по ЧМ в России 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова поддержал постановление о запрете трансляции украинскими СМИ чемпионата мира по футболу, который летом пройдет в России. Соответствующее решение комитет принял в среду на заседании.
Согласно тексту документа, предлагается признать трансляцию на Украине мероприятий, которые пройдут на территории РФ в рамках проведения ЧМ 2018, "нарушающей законные права и интересы граждан Украины".
Член комитета от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко назвал запрет трансляций матчей чемпионата бессмысленным, а также нарушением свободы слова.
Решения профильного комитета носит рекомендательный характер, окончательное решение принимает парламент.
В конце мая телеканал "Интер" заявил, что приобрел пакет трансляций ЧМ-2018 у Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). На "Интере" также выразили уверенность, что "миллионы украинских болельщиков будут смотреть матчи в прямом эфире".
Ранее Федерация футбола Украины отказалась от национальной квоты на приобретение билетов на турнир и от аккредитации журналистов для его освещения. В украинском правительстве призвали не посещать чемпионат в целях личной безопасности.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
ТАСС: последние новости
Отец футболиста Черышева был уверен, что сын попадет в заявку сборной России на ЧМ Дом футболиста "Барселоны" Пике и певицы Шакиры в Испании был ограблен неизвестными "Ростов" подписал контракт с шведским футболистом Салетросом
Комментарии3  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс29
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ147
«Усы есть, надежды нет»3
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»78
Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-201857
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
07:46
Рестлер убил жену и покончил с собой
MMA
03:58
Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:17
Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:56
Игру сборной России сравнили с майонезом
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:01
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение