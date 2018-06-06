Украина пошла на крайние меры по ЧМ в России

Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова поддержал постановление о запрете трансляции украинскими СМИ чемпионата мира по футболу, который летом пройдет в России. Соответствующее решение комитет принял в среду на заседании.

Согласно тексту документа, предлагается признать трансляцию на Украине мероприятий, которые пройдут на территории РФ в рамках проведения ЧМ 2018, "нарушающей законные права и интересы граждан Украины".

Член комитета от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко назвал запрет трансляций матчей чемпионата бессмысленным, а также нарушением свободы слова.

Решения профильного комитета носит рекомендательный характер, окончательное решение принимает парламент.

В конце мая телеканал "Интер" заявил, что приобрел пакет трансляций ЧМ-2018 у Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). На "Интере" также выразили уверенность, что "миллионы украинских болельщиков будут смотреть матчи в прямом эфире".

Ранее Федерация футбола Украины отказалась от национальной квоты на приобретение билетов на турнир и от аккредитации журналистов для его освещения. В украинском правительстве призвали не посещать чемпионат в целях личной безопасности.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.