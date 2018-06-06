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Иран проводит тренировку в России в полном составе
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Сборная Ирана по футболу проводит тренировку в Баковке в полном составе 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Сборная Ирана по футболу за два дня до товарищеского матча против команды Литвы проводит тренировку в подмосковной Баковке. Занятие проходит в полном составе, предает корреспондент ТАСС с места событий.
Во вторник футболисты и тренерский штаб сборной Ирана прибыли в Россию для участия в чемпионате мира. В пятницу в Москве на стадионе "Спартак" иранцы проведут товарищеский матч против литовцев. Эта игра станет последней для команды Ирана перед чемпионатом мира.
Сборная Ирана стала первой командой ЧМ-2018, которая прибыла в Россию. Она сыграет в группе B с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск).
Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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