Иран проводит тренировку в России в полном составе

Сборная Ирана по футболу проводит тренировку в Баковке в полном составе

Сборная Ирана по футболу за два дня до товарищеского матча против команды Литвы проводит тренировку в подмосковной Баковке. Занятие проходит в полном составе, предает корреспондент ТАСС с места событий.

Во вторник футболисты и тренерский штаб сборной Ирана прибыли в Россию для участия в чемпионате мира. В пятницу в Москве на стадионе "Спартак" иранцы проведут товарищеский матч против литовцев. Эта игра станет последней для команды Ирана перед чемпионатом мира.

Сборная Ирана стала первой командой ЧМ-2018, которая прибыла в Россию. Она сыграет в группе B с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск).

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.