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Чичерину наказали за Донбасс
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Чичерину наказали за Донбасс 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
ФИФА запретила певице Юлии Чичериной выступать на фестивале болельщиков чемпионата мира по футболу.
Как сообщает паблик Mash, в среду певица получила соответствующее уведомление от организации.
Официальной причиной запрета в ФИФА назвали наличие в репертуаре Чичериной песен на военную тематику и нежелание привлекать негативное внимание мировых СМИ к чемпионату.
Неофициальной причиной, по мнению певицы, является поддержка ею самопровозглашенных республик в Донбассе. В 2017 году Чичерина получила паспорт ЛНР и посвятила несколько песен «героям Донбасса».
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