Чичерину наказали за Донбасс

ФИФА запретила певице Юлии Чичериной выступать на фестивале болельщиков чемпионата мира по футболу.

Как сообщает паблик Mash, в среду певица получила соответствующее уведомление от организации.

Официальной причиной запрета в ФИФА назвали наличие в репертуаре Чичериной песен на военную тематику и нежелание привлекать негативное внимание мировых СМИ к чемпионату.

Неофициальной причиной, по мнению певицы, является поддержка ею самопровозглашенных республик в Донбассе. В 2017 году Чичерина получила паспорт ЛНР и посвятила несколько песен «героям Донбасса».