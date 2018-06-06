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На стадионе «Анжи-Арена» организуют трансляции матчей чемпионата мира по футболу
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На стадионе «Анжи-Арена» организуют трансляции матчей чемпионата мира по футболу 

«Это Кавказ» 6 июня 2018
Фото: «Это Кавказ»
Во многих городах Северного Кавказа будут организованы открытые трансляции матчей чемпионата. Площадки для онлайн-трансляций появятся, в частности, в Махачкале и Черкесске.
В столице Дагестана посмотреть игру можно будет на стадионе «Анжи-Арена», одновременно там смогут находиться около 300 болельщиков.
«Большой экран для болельщиков смонтировали на одной из парковок на территории стадиона, здесь собраны три блока трибун с общим количеством посадочных мест на 300 человек. Планируется, что здесь каждый день будут показывать хотя бы по одному матчу чемпионата», — сообщили ТАСС в администрации «Анжи-Арены».
Футбольные трансляции также будут организованы в Карачаево-Черкесии. Здесь болельщиков ждут в крытом летнем амфитеатре в Парке культуры и отдыха Черкесска «Зеленый остров». Площадка рассчитана на 1060 посадочных мест.
«Планируем проводить трансляцию ежедневно, сейчас составляем график. Думаю, любителей футбола у нас в республике немало, жителям и гостям Черкесска будет приятно смотреть матчи чемпионата мира и болеть за любимую команду в дружной компании на большом экране», — рассказал замдиректора парка Науруз Байрамуков.
Кроме того, фан-зоны для просмотра футбольных матчей появятся в крупных населенных пунктах Ингушетии. «В домах культуры, в кафе, в парках и на площадях будут установлены большие экраны, летние вечера у нас теплые, кто захочет, сможет болеть за любимую команду на свежем воздухе», — сообщила помощник зампредседателя регионального правительства Милана Мархиева.
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