Ещё
Самый сильный футболист обратился к Рамосу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самый сильный футболист в мире записал видеообращение к Рамосу 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Reuters
Форвард английского "Уиком Уондерерс", выступающего во второй футбольной лиге Англии, Адебайо Акинфенва записал видеообращение к капитану мадридского "Реала" Серхио Рамосу, сообщает "Советский спорт".
"Прошла неделя после финала Лиги чемпионов, я только вернулся из отпуска. Рамос, ты не только травмировал моего друга Мохаммеда Салаха, но сейчас я услышал, что ты нанес сотрясение Лорису Кариусу. Слушай, брат, я никогда не сыграю против тебя, потому что никогда не буду выступать в Лиге чемпионов и тебе повезло. Вот что бы произошло, если бы я попал туда", — сказал Акинфенва.
Отмечается, что английский футболист нигерийского происхождения жмет от груди штангу весом 180 килограммов.
Ранее форвард английского "Ливерпуля" назвал глупостью слова Рамоса.
Газета.Ru: последние новости
Генсек ФИФА считает правильным решение отдать России право провести ЧМ-2018 Эксперт: матч с Турцией определит состав сборной России на старт ЧМ-2018 Форварда сборной России Смолова осудили за любовь к красивой жизни
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли26
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко10
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy8
Овечкин установил рекорд в НХЛ
Абрамович наказал Британию623
Видео
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
04:44
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy
Футбол
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
05:10
Сборная России оказалась дешевле Салаха
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
Газзаев благословил Путина в прямом эфире
Футбол Прочее
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
10:04
Путин ожидает, что Россия «выстрелит» на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение