Ещё
Запад объявил о провале бойкота ЧМ–2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Западе объявили о провале бойкота ЧМ–2018 в России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Предложенная Великобританией жесткая линия в отношении чемпионат мира по футболу в России не была поддержана другими странами, президент Владимир Путин одержал «огромную философскую победу», пишет Bloomberg.
По мнению автора статьи, ситуация с британской визой российского миллиардера Романа Абрамовича, владеющего клубом «Челси», является продолжением линии Лондона по «блокаде» ЧМ–2018.
«Взять на прицел русского, который наиболее тесно связан с футболом, — это логичный следующий шаг», — говорится в статье Bloomberg, содержание которой приводит ИноТВ.
«Жесткая линия Великобритании практически не была поддержана другими странами: только Исландия заявила, что ее официальные лица будут держаться подальше от чемпионата из солидарности», — пишет издание.
Отмечается, что Россия намерена использовать чемпионат мира по футболу так же, как и Олимпийские игры в Сочи — для инвестиций в инфраструктуру. По подсчетам Bloomberg, в ЧМ–2018 Россия вложила около 11 млрд долларов. Эта сумма включает не только стадионы, но и модернизацию аэропортов и транспорта по всей стране.
«Это огромная философская победа для Путина. Он знает, что большинство британцев больше интересует их футбол, чем политика России», — приводятся в статье слова основателя Hermitage Capital Management Билла Браудера.
Издание также напоминает, что в Кремле «отмахнулись» от возможного бойкота мероприятия, заявив, что в чемпионате мира по футболу главное — не приезд чиновников или официальных представителей, а игра команд.
Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон угрожал бойкотом ЧМ-2018 в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Однако позже власти Великобритании уточнили, что дипломатический бойкот не отразится на участии английской команды в чемпионате. На ЧМ в Россию не приедет королевская семья и другие официальные лица Великобритании.
Добавим, что Киев также призывал украинских граждан не ездить на ЧМ по футболу в Россию.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Военные моряки рассказали Путину анекдот про Мутко Первый канал показал, как краснодарцы встретили сборную Испании Журова придумала, как улучшить игру российских футболистов
Комментарии4  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступил с заявлением по ЧМ-2018206
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе12
Овечкин обезумел от счастья после победы55
Земфире запретили выступать в России92
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко23
Видео
Запад объявил о провале бойкота ЧМ–2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Хоккей
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:04
Опубликовано видео обезумевшего Овечкина
Хоккей
00:04
Овечкин обезумел от счастья после победы
Хоккей
00:59
Земфире запретили выступать в России
ЧМ по футболу 2018
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
03:36
Более половины билетов на ЧМ-2018 выкупили иностранцы
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:44
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение