УЕФА обновил бренд Лиги чемпионов

УЕФА представил новую визуальную концепцию Лиги чемпионов

УЕФА пересматривает брендинг турниров каждые три года — перед стартом очередного трехлетнего коммерческого цикла реализации телевизионных и спонсорских прав. По сравнению с предыдущими обновлениями, новый дизайн сделал широкий шаг вперед. Приобрел большее значение образ "звездного мяча", но узнаваемый и успешный звездный стадион также входит в бренд-пакет. Это дает УЕФА и его партнерам больше ключевых образов, которые можно использовать в целях коммуникации.

Центральное место в новой визуальной концепции бренда занимают соединенные звезды, взятые со "звездного мяча" с логотипа Лиги чемпионов. Концепция передает культовые примеры демонстрации выдающейся техники и таланта.

Новый бренд обладает большей гибкостью, сохраняя главные элементы — гимн, стадион и трофей. Синяя цветовая гамма обогатилась пурпурным и сине-зеленым акцентными цветами, которые освежают восприятие образа.

Новая концепция визуально выражает переработанное позиционирование бренда Лиги чемпионов. Она укрепляет базовые ценности бренда, которыми славится турнир, и одновременно подчеркивает ведущую роль турнира в футболе. Лига чемпионов выросла и стала частью глобальной индустрии развлечений, перестав быть исключительно спортивным турниром.