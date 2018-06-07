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УЕФА обновил бренд Лиги чемпионов
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УЕФА представил новую визуальную концепцию Лиги чемпионов 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Twitter
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил бренд Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
УЕФА пересматривает брендинг турниров каждые три года — перед стартом очередного трехлетнего коммерческого цикла реализации телевизионных и спонсорских прав. По сравнению с предыдущими обновлениями, новый дизайн сделал широкий шаг вперед. Приобрел большее значение образ "звездного мяча", но узнаваемый и успешный звездный стадион также входит в бренд-пакет. Это дает УЕФА и его партнерам больше ключевых образов, которые можно использовать в целях коммуникации.
Центральное место в новой визуальной концепции бренда занимают соединенные звезды, взятые со "звездного мяча" с логотипа Лиги чемпионов. Концепция передает культовые примеры демонстрации выдающейся техники и таланта.
Новый бренд обладает большей гибкостью, сохраняя главные элементы — гимн, стадион и трофей. Синяя цветовая гамма обогатилась пурпурным и сине-зеленым акцентными цветами, которые освежают восприятие образа.
Новая концепция визуально выражает переработанное позиционирование бренда Лиги чемпионов. Она укрепляет базовые ценности бренда, которыми славится турнир, и одновременно подчеркивает ведущую роль турнира в футболе. Лига чемпионов выросла и стала частью глобальной индустрии развлечений, перестав быть исключительно спортивным турниром.
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