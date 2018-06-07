Газзаев благословил Путина в прямом эфире 

Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев во время прямой линии с Владимиром Путиным не смог задать вопрос и выступил с хвалебной речью в адрес президента.
«У нас просьба — чтобы футбол остался в центре вашего личного внимания», — начал Газзаев и тут же принялся благодарить президента за то, что Россия принимает чемпионат мира п футболу.
После нескольких попыток корреспондента уточнить у Валерия Георгиевича, в чем заключается его вопрос, Газзаев пожелал президенту здоровья и благословил его.
«Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу», — сказал Газзаев.
Выступление Газзаева вызвало насмешки среди пользователей соцсетей. Журналист Юрий Дудь, который в рамках своего Youtube-шоу «вДудь» задает гостям вопрос: «Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете?», заявил, что готов закрыть этот вопрос, так как никто не сможет на него ответить лучше, чем Газзаев.
Рубрику "Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете?" можно закрывать. Выступить лучше — невозможно https://t.co/22unSLgSfT— Юрий Дудь (@yurydud) 7 июня 2018 г.