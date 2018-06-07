Газзаев благословил Путина в прямом эфире

Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев во время прямой линии с Владимиром Путиным не смог задать вопрос и выступил с хвалебной речью в адрес президента.

«У нас просьба — чтобы футбол остался в центре вашего личного внимания», — начал Газзаев и тут же принялся благодарить президента за то, что Россия принимает чемпионат мира п футболу.

После нескольких попыток корреспондента уточнить у Валерия Георгиевича, в чем заключается его вопрос, Газзаев пожелал президенту здоровья и благословил его.

«Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу», — сказал Газзаев.

Выступление Газзаева вызвало насмешки среди пользователей соцсетей. Журналист Юрий Дудь, который в рамках своего Youtube-шоу «вДудь» задает гостям вопрос: «Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете?», заявил, что готов закрыть этот вопрос, так как никто не сможет на него ответить лучше, чем Газзаев.

⚡ ⚡ ⚡ Валерий Газзаев назначен министром здравоохранения— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 7 июня 2018 г.