Путин ожидает, что Россия «выстрелит» на ЧМ-2018

Путин ожидает, что сборная России по футболу «выстрелит» на ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в ряде российских городов в период с 14 июня по 15 июля.

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что на предстоящем Чемпионате мира по футболу-2018 сборная России покажет свои лучшие качества.

«Будем рассчитывать на то, что сборная России по футболу на предстоящем чемпионате «выстрелит», что называется. И покажет свои лучшие качества», — сообщил Путин

В настоящее время проходит «Прямая линия» — первая на его новом шестилетнем сроке на посту президента. Россияне задали российскому лидеру почти два миллиона вопросов.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в ряде российских городов в период с 14 июня по 15 июля.