Ещё
Путин ожидает, что Россия «выстрелит» на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Путин ожидает, что сборная России по футболу «выстрелит» на ЧМ-2018 

ТК «Звезда» 1 час назад
Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в ряде российских городов в период с 14 июня по 15 июля.
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что на предстоящем Чемпионате мира по футболу-2018 сборная России покажет свои лучшие качества.
«Будем рассчитывать на то, что сборная России по футболу на предстоящем чемпионате «выстрелит», что называется. И покажет свои лучшие качества», — сообщил Путин
В настоящее время проходит «Прямая линия» — первая на его новом шестилетнем сроке на посту президента. Россияне задали российскому лидеру почти два миллиона вопросов.
Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в ряде российских городов в период с 14 июня по 15 июля.
ТК «Звезда»: последние новости
Абрамович отозвал заявление на британскую визу Сборная России сыграла в ничью со сборной Турции в товарищеском матче В Британии умер во сне капитан футбольной команды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пробила дно рейтинга FIFA230
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
Похищен знаменитый кубок23
Карякина обвинили в договорняках23
Абрамович наказал Британию623
Видео
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
10:04
Путин ожидает, что Россия «выстрелит» на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Россия пробила дно рейтинга FIFA
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:30
ФИФА запретила Чичерину в России
Футбол Статьи
07:46
Рестлер убил жену и покончил с собой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение