Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко 

Во время «Прямой линии» президенту России Владимиру Путину рассказали шутку моряков о вице-премьере Виталии Мутко, на которого не повлияли спортивные скандалы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«Владимир Владимирович, разрешите нам рисовать на бортах боевых кораблей портреты Мутко, чтобы корабли были непотопляемыми», — процитировали ведущие анекдот.
Путин в ответ отметил, что российские корабли «и так непотопляемые, или трудно потопляемые».
Президент сказал, что вокруг Мутко «действительно появлялось много всяких разговоров и слухов». По словам Путина, хотя английский язык вице-премьера, «безусловно, нуждается в совершенствовании», за годы его работы в сфере спорта было «немало сделано».
Глава государства призвал обращаться не к «эмоциональным», а к «фактическим» сторонам работы Мутко.
Ранее Мутко назначили вице-премьером по строительству. Премьер Дмитрий Медведев, выдвигая кандидатуру Мутко, заявил, что российские власти «стараются никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами».
В предыдущем правительстве Мутко в должности премьера отвечал за спорт, а до этого занимал должность министра спорта.
В декабре прошлого года на фоне допинг-скандала Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018 и объявил, что на полгода приостанавливает работу на посту президента Российского футбольного союза (РФС). Он заявил о планах обжаловать в спортивном арбитраже решение МОК о его пожизненном отстранении от работы на Олимпийских играх.