Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко

Во время «Прямой линии» президенту России Владимиру Путину рассказали шутку моряков о вице-премьере Виталии Мутко , на которого не повлияли спортивные скандалы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Владимир Владимирович, разрешите нам рисовать на бортах боевых кораблей портреты Мутко, чтобы корабли были непотопляемыми», — процитировали ведущие анекдот.

Путин в ответ отметил, что российские корабли «и так непотопляемые, или трудно потопляемые».

Президент сказал, что вокруг Мутко «действительно появлялось много всяких разговоров и слухов». По словам Путина, хотя английский язык вице-премьера, «безусловно, нуждается в совершенствовании», за годы его работы в сфере спорта было «немало сделано».

Глава государства призвал обращаться не к «эмоциональным», а к «фактическим» сторонам работы Мутко.

Ранее Мутко назначили вице-премьером по строительству. Премьер Дмитрий Медведев , выдвигая кандидатуру Мутко, заявил, что российские власти «стараются никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами».

В предыдущем правительстве Мутко в должности премьера отвечал за спорт, а до этого занимал должность министра спорта.