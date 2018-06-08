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«Реал» назвал цену Роналду
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«Реал» назвал цену Роналду 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Руководство мадридского «Реала» озвучило сумму, которую клуб хочет выручить в случае продажи нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает El Mundo.
По информации издания, клуб намерен расстаться с футболистом за 200 миллионов евро. При этом позиция команды относительно нового контракта остается неизменной — нынешнее соглашение, действующее до 2021 года, пересмотрено не будет. Сумма отступных в контракте Роналду составляет один миллиард евро.
2 июня Corriere dello Sport сообщило, что Роналду намерен остаться в испанском клубе при условии, что будет получать 80 миллионов евро в год. Португалец намекнул на смену команды после победы «Реала» в финале Лиги чемпионов. «О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за "Реал", а ответ я дам в ближайшие дни», — заявил 33-летний нападающий.
За мадридский клуб португалец выступает с 2009 года. На 2018 год его зарплата составляет 21 миллион евро в год. Французский «Пари Сен-Жермен» готов платить Роналду 45 миллионов евро.
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