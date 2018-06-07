Игрок «Амкара» рассказал о печальной ситуации с клубом

«Амкар» должен футболистам команды зарплату за три месяца

Пермский "Амкар" имеет долги по зарплате перед своими футболистами за три месяца, финансовое будущее клуба на данный момент находится под большим вопросом. Об этом ТАСС рассказал полузащитник команды Сергей Баланович

Клуб до 8 июня должен предоставить в отдел лицензирования Российского футбольного союза (РФС) финансовые гарантии для участия в чемпионате премьер-лиги следующего сезона. Ранее "Амкару" было отказано в выдаче лицензии на сезон-2018/19, однако 30 мая апелляция пермского клуба на это решение РФС была удовлетворена.

"15 июня будет три месяца как нам должны: мы ждем зарплату, плюс премиальные, начиная с игры с "Тосно" (22 апреля), каждый также ждет выплаты по своим индивидуальным бонусам. В последний раз нам отдали зарплату за февраль, и я знаю, что некоторым ребятам еще и за прошлый сезон не отдали, — сказал Баланович. — Нам хотелось бы хоть что— нибудь получить, хотя бы какую-либо достоверную информацию от официальных лиц о том, что "Амкар" будет жить, что у нас есть будущее. Мы спокойно могли бы тогда отдыхать и готовиться к следующему сезону, но никто ничего сказать не может".

"В данный момент никакой точной и достоверной информации от руководителей клуба у нас нет, никто ничего не знает. Все ждем какой-то информации из прессы или из интернета — официальных заявлений никто не может дать, идут какие-то переговоры в вышестоящих органах, но кто с кем разговаривает, тоже непонятно. То есть финансовое будущее "Амкара" под большим вопросом, и сейчас все ребята на взводе: никто не знает, что делать, как свое будущее планировать. Сейчас они все в отпуске, но в такой ситуации даже не отдыхается, поскольку есть очень серьезная неясность с будущим", — добавил он.

В последний раз руководство клуба общалось с футболистами перед заключительной игрой чемпионата России с "Ахматом" 13 мая, рассказал игрок.

"К нам приезжал Шилов (президент "Амкара" — прим. ТАСС), было командное собрание, на котором он нас заверил, что до конца мая все финансовые вопросы будут решены. Сказал, что нам нечего переживать, главное — это удачно сыграть с "Ахматом" и остаться в премьер-лиге. Как вы знаете, мы попали в стыки, но все равно выполнили задачу, хотя в это мало кто верил кроме футболистов и тренерского штаба", — отметил футболист.

Несмотря на долги, футболисты "Амкара" пока не хотели бы обращаться в РФС.

"Я четвертый год в "Амкаре", и там финансовые вопросы всегда решались очень доброжелательно. Нам должны были больше трех месяцев, но все выплачивали, и руководители всегда говорили, что "Амкар" никогда не обманывал футболистов — какие бы долги не были, их всегда отдавали. Поэтому игроки выходили на поле и бились за себя и за Пермский край, и я считаю, что руководители должны все-таки решить ситуацию в пользу игроков. С ребятами мы общаемся между собой, но конкретных действий не предпринимаем, потому что верим, что все решится доброжелательно, без споров и судов", — отметил Баланович.

Для "Амкара" несвоевременная выплата зарплаты является обычной ситуацией, подчеркнул Баланович.

"Нам вовремя платили зарплату только три-четыре месяца, когда клуб продал Селихова и Джикию (оба игрока перешли в "Спартак" в ноябре и декабре 2016 года — прим. ТАСС). А в остальное время нам хотя бы месяц-полтора должны были денег. Мы спокойно играли и ждали, но сейчас пошла шумиха на счет того, что клуб чуть ли не может прекратить свое существование, поэтому стало тревожно", — сказал он.

Контракт Балановича с "Амкаром" заканчивается 30 июня.