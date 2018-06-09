«Реал» определился с заменой Роналду

По информации Calciomercato, руководство «сливочных» решило предпринять попытку приобрести форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Отмечается, что если переговоры с мюнхенским клубом не приведут к результату, то «Реал» обратится к кандидатуре нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы

33-летний Роналду намекнул на свой возможный уход из команды после финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Лиона» прошел медосмотр в «Ливерпуле».