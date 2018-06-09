«Реал» определился с заменой Роналду 

Мадридский "Реал" нашел замену нападающему Криштиану Роналду, который может покинуть клуб этим летом, сообщает "Советский спорт".
По информации Calciomercato, руководство «сливочных» решило предпринять попытку приобрести форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Отмечается, что если переговоры с мюнхенским клубом не приведут к результату, то «Реал» обратится к кандидатуре нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.
33-летний Роналду намекнул на свой возможный уход из команды после финала Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Лиона» прошел медосмотр в «Ливерпуле».