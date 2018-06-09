Ещё
«Реал» определился с заменой Роналду
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Реал» определился с заменой Роналду 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Мадридский "Реал" нашел замену нападающему Криштиану Роналду, который может покинуть клуб этим летом, сообщает "Советский спорт".
По информации Calciomercato, руководство «сливочных» решило предпринять попытку приобрести форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Отмечается, что если переговоры с мюнхенским клубом не приведут к результату, то «Реал» обратится к кандидатуре нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.
33-летний Роналду намекнул на свой возможный уход из команды после финала Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Лиона» прошел медосмотр в «Ливерпуле».
Газета.Ru: последние новости
Британцы назвали лучший город чемпионата мира - 2018 Салах пообещал президенту Египта сыграть на чемпионате мира - 2018 Погребняк назвал позором закрытие "Тосно"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы назвали худший город ЧМ-201828
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко40
У россиян «выпали глаза» от клипа к ЧМ-201817
Овечкин обезумел от счастья после победы64
«Путин одержал огромную философскую победу»635
Видео
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Хоккей
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол
04:48
В Москве активизировалась мафия «разводил»
ЧМ по футболу 2018
04:04
В рекламе к ЧМ-2018 Киев выдали за Россию
ЧМ по футболу 2018
00:09
Синхронистки-близняшки показали фото в купальниках
Летние виды спорта
00:30
Уткин возвращается на телевидение
ЧМ по футболу 2018
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение