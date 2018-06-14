В ФИФА поблагодарили Путина за организацию ЧМ

В ФИФА выразили благодарность Путину за организацию чемпионата мира

Вице-президент Бразильской конфедерации футбола, член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Фернандо Сарни оценил уровень подготовки России к чемпионату мира 2018 года.

"Мы по себе знаем, насколько сложно организовать событие такого масштаба. В спортивном, инфраструктурном и логистическом плане нужно провести большую работу. Особенно это касается вопросов безопасности. Но мы видим, что в России уже все готово. И в Москве, и в Сочи, где базируется сборная Бразилии. Я очень доволен условиями, в которых живет наша команда", — цитирует Сарни газета "Известия".

По мнению функционера, мундиаль пройдет на высоком уровне. Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за огромную работу по подготовке к мировому первенству.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Матч открытия мундиаля пройдет на стадионе "Лужники" в Москве между сборными России и Саудовской Аравии. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что Путин посетил концерт на Красной площади, который приурочен к чемпионату мира по футболу.