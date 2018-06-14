Ещё
В ФИФА поблагодарили Путина за организацию ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ФИФА выразили благодарность Путину за организацию чемпионата мира 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-президент Бразильской конфедерации футбола, член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Фернандо Сарни оценил уровень подготовки России к чемпионату мира 2018 года.
"Мы по себе знаем, насколько сложно организовать событие такого масштаба. В спортивном, инфраструктурном и логистическом плане нужно провести большую работу. Особенно это касается вопросов безопасности. Но мы видим, что в России уже все готово. И в Москве, и в Сочи, где базируется сборная Бразилии. Я очень доволен условиями, в которых живет наша команда", — цитирует Сарни газета "Известия".
По мнению функционера, мундиаль пройдет на высоком уровне. Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за огромную работу по подготовке к мировому первенству.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Матч открытия мундиаля пройдет на стадионе "Лужники" в Москве между сборными России и Саудовской Аравии. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что Путин посетил концерт на Красной площади, который приурочен к чемпионату мира по футболу.
Газета.Ru: последние новости
Экс-игрок сборной Германии удивил выбором главной звезды чемпионата мира - 2018 Британские СМИ назвали низкие цены в России плюсом для болельщиков ЧМ-2018 "Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим клубом мира
Комментарии8  Ещё 113 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Математики назвали победителя ЧМ-20184
Иностранных болельщиков шокировали российские цены493
Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей144
В НХЛ отказались от Ковальчука2
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами447
Видео
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
06:31
Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение