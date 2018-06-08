Юрий Жирков: надежная защита на левом фланге

Жирков выигрывал чемпионаты России и Англии, забивал в финале Кубка УЕФА и входил в символическую сборную чемпионата Европы. В 34 года он остается лучшим в стране игроком левого фланга, способным сыграть как в полузащите, так и обороне.

Юрий Жирков родился 20 августа 1983 года в Тамбове, где и начинал заниматься футболом у тренера Валерия Шарапова. Уже в 17 лет он оказался в местном "Спартаке" , но поначалу не попадал даже в заявки на матчи — хотя его ровесник Дмитрий Сычев регулярно забивал и вскоре перешел в "Спартак" московский. Во многом благодаря терпению и желанию играть Юра не бросил футбол, хотя параллельно учился в ПТУ по специальности техник-электрик. Сам игрок вспоминал об этом времени философски — он действительно ничем особенным тогда не выделялся.

В итоге Жирков заиграл во второй лиге, где провел два сезона, забив 26 голов и получив приглашения от нескольких столичных клубов, а также киевского "Динамо". Однако в "Локомотиве" его не взяли даже в дубль, тогда как главный тренер "Спартака" Олег Романцев зимой 2003 года предлагал ему поехать на заграничный сбор, но у Юрия не оказалось загранпаспорта, и про него больше не вспоминали.

Достался футболист ЦСКА, куда попал после чемпионского сезона 2003 года. Армейцев возглавил португальский специалист Артур Жорже, который успеха не добился и уже через полгода уступил свое место вернувшемуся в ЦСКА Валерию Газзаеву . Однако именно Жорже поверил в 20-летнего Жиркова, конкурентом которого на левом фланге полузащиты был купленный в Аргентине Осмар Феррейра. Молодой россиянин в дебютном сезоне забил шесть голов и даже поучаствовал в знаменитой драке в матче с "Сатурном", когда были удалены по два футболиста каждой из команд. Одним из зачинщиков стал именно Жирков, получивший пятиматчевую дисквалификацию.

Газзаев также верил в своего молодого игрока, который постепенно вышел на лидирующие позиции в клубе. Весной следующего года армейцы блистательно выступили в розыгрыше Кубка УЕФА, победив в финале португальский "Спортинг", где именно Жирков забил победный мяч. В том же 2005 году он дебютировал и закрепился в сборной России.

Переход в оборону

Молодой Жирков отличался невероятной активностью на своем фланге и прекрасно взаимодействовал с выступавшим в центре поля ЦСКА Даниэлом Карвальо . Тогда вряд ли кто-то мог предположить, что нацеленный исключительно на атаку футболист с годами станет одним из сильнейших защитников страны. ЦСКА играл по схеме с тремя центральными защитниками, и Юрий отвечал за всю бровку, но большую часть времени проводил на чужой половине поля.

Превращение в оборонца, по сути, произошло в 2008 году — при Гусе Хиддинке , когда Жирков провел все матчи чемпионата Европы справа в обороне. При этом формально левого хавбека у российской сборной не было, и Гус не препятствовал игре Юрия в атаке. Получилось удачно — российский футболист даже вошел в символическую сборную турнира.

После успешного выступления команды на Евро-2008, когда она вышла в полуфинал, российские футболисты оказались востребованными в Европе. Жирков был одним из самых лакомых кусков, однако уехал лишь через год — но зато сразу в лондонский "Челси", который после приобретения Романом Абрамовичем стал одной из самых популярных в России команд. В Англии российский хавбек провел полтора сезона, но сыграл лишь 49 матчей, из них в премьер-лиге — 29, под руководством итальянца Карло Анчелотти выиграв чемпионат Англии в 2010 году. Что любопытно, единственный гол за "Челси" Жирков забил в матче Лиги чемпионов в ворота московского "Спартака".

Возвращение и начало скитаний

Достаточно замкнутый характер так и не позволил Юрию стать своим в Англии, и вскоре он вернулся домой. Предложений было немало, но выбрал тамбовчанин махачкалинский "Анжи", который в 2011 году находился на подъеме и приобретал одну звезду за другой. Сам Юрий хотел перейти в "Спартак", но "Челси" категорически отказался продавать его в этот клуб.

Вторая часть карьеры футболиста оказалась разбитой на эпизоды — за пять лет он сменил пять команд, при этом каждый раз переходил в статусные на тот момент клубы. Из "Анжи", который так ничего и не выиграл и резко сменил вектор развития, Юрий оказался в амбициозном "Динамо", где вскоре также стали затягивать пояса. Жирков, как дорогой актив, в итоге вместе с Александром Кокориным перешел в "Зенит" , и после ухода лидеров "Динамо" оказалось в первой лиге.

После ухода из "Челси" Юрий выиграл лишь Кубок России и суперкубок с "Зенитом" в 2016 году, при этом выступал он за команды, для которых медали чемпионата страны можно было считать неудачей. Однако ниже своего уровня футболист никогда не опускался, и на него рассчитывали все тренеры сборной страны. Сыграл он на чемпионате Европы 2012 года и чемпионате мира — 2014, тогда как перед Евро-2016 сам попросил Леонида Слуцкого не включать его в заявку, так как не до конца был готовым из-за травм.

Критическое отношение к себе во многом и позволило Юрию и в 34 года оставаться лидером "Зенита" и сборной. В национальной команде, впрочем, он своего максимума так и не показал. Удивительно, но первый свой гол за сборную Жирков забил… в 61-м матче — накануне чемпионата мира — 2014 в контрольной игре с марокканцами.