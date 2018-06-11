В сборной России рассказали о «секретном оружии»

В сборной России по футболу рассказали о «секретном оружии»

Сборная России на чемпионате мира стартует 14 июня матчем против команды Саудовской Аравии.

На одной из тренировок сборной России, проводимых в преддверии старта чемпионата мира по футболу, роль вратаря исполнил форвард команды Артем Дзюба . Кадры с занятий подопечных Станислава Черчесова опубликованы в официальном аккаунте команды в Twitter.

«Наше секретное оружие в серии пенальти. "Зенит", готовим вам вратаря», — говорится в шутливых комментариях под роликом.

Сборная России на чемпионате мира стартует 14 июня матчем против команды Саудовской Аравии, который состоится на стадионе «Лужники».

Позднее, 19 июня, российская команды встретится с Египтом в Санкт-Петербурге, а третий матч группового этапа сыграет против Уругвая в Самаре 25 июня.