В сборной России рассказали о «секретном оружии»

Сборная России на чемпионате мира стартует 14 июня матчем против команды Саудовской Аравии.
На одной из тренировок сборной России, проводимых в преддверии старта чемпионата мира по футболу, роль вратаря исполнил форвард команды Артем Дзюба. Кадры с занятий подопечных Станислава Черчесова опубликованы в официальном аккаунте команды в Twitter.
«Наше секретное оружие в серии пенальти. "Зенит", готовим вам вратаря», — говорится в шутливых комментариях под роликом.
Сборная России на чемпионате мира стартует 14 июня матчем против команды Саудовской Аравии, который состоится на стадионе «Лужники».
Позднее, 19 июня, российская команды встретится с Египтом в Санкт-Петербурге, а третий матч группового этапа сыграет против Уругвая в Самаре 25 июня.