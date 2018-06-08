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Россияне знают решение проблемы футбольных хулиганов
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Россияне знают решение проблемы футбольных хулиганов 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Побороть футбольных хулиганов сможет ужесточение наказания для них, уверены 62% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы «Рамблера».
13% опрошенных считают, что бороться с хулиганами можно переносом важных матчей за пределы городов, а 12% видят решение проблемы в запрете таких ритуалов болельщиков, как кричалки и ношение символики клубов.
Лишь 2% пользователей «Рамблера» уверены, что от хулиганства российские стадионы избавит уменьшение на них допустимого числа мест для фанатов.
12% посетителей портала предпочли вариант ответа «Другое».
В опросе приняли участие 1135 человек.
В конце мая руководитель московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников заявил, что более 400 хулиганов не смогут посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. По словам чиновника, 467 человек не получили так называемый паспорт болельщика (Fan-ID), который наряду с билетом позволяет посещать игры мундиаля.
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