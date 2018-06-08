Россияне знают решение проблемы футбольных хулиганов

Побороть футбольных хулиганов сможет ужесточение наказания для них, уверены 62% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы «Рамблера».

13% опрошенных считают, что бороться с хулиганами можно переносом важных матчей за пределы городов, а 12% видят решение проблемы в запрете таких ритуалов болельщиков, как кричалки и ношение символики клубов.

Лишь 2% пользователей «Рамблера» уверены, что от хулиганства российские стадионы избавит уменьшение на них допустимого числа мест для фанатов.

12% посетителей портала предпочли вариант ответа «Другое».

В опросе приняли участие 1135 человек.