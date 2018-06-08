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Сборная Аргентины привезла на ЧМ три тонны продуктов
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Сборная Аргентины привезла на ЧМ в Россию три тонны продуктов 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сборная Аргентины по футболу привезла три тонны продуктов на подмосковную базу национальной команды в городе Бронницы в предверии чемпионата мира. Об этом сообщает ТАСС.
«Сборная привезла с собой все традиционные для Аргентины продукты питания: говядина, свинина, вареная сгущенка, мате и многое другое. Всего около трех тонн продуктов. Также в Бронницы из Аргентины уже приехали шеф-повара, которые будут готовить для команды», — рассказал посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.
В начале марта газета The Sun сообщала, что британские футболисты также привезут на чемпионат мира в Россию своих поваров и ряд продуктов, таких как кексы, запеченные бобы, томатный соус, шоколад, горчицу и чай. В материале отмечалось, что сборная Англии опасается отравлений на первенстве.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Аргентины в рамках группового этапа сыграет с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.
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