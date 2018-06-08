«Ливерпуль» объявил об уходе двух футболистов

Отмечается, что оба игрока покидают команду из-за истечения срока действия контракта.

Джан провел в "Ливерпуле" четыре года, сыграл в 167 матчах во всех турнирах, где забил 14 мячей.

Флэнаган провел в команде 51 матч и отличился одним голом.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Лиона" и сборной Франции по футболу Набиль Фекир в ближайшее время станет игроком "Ливерпуля".