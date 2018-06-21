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Загорелся самолет с перуанскими болельщиками
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Загорелся самолет с перуанскими болельщиками 

Рамблер 21 июня 2018
На борту самолета авиакомпании UTair, которым 70 болельщиков сборной Перу возвращались из Екатеринбурга в Москву через Тюмень, произошло задымление, сообщает «Спорт-Экспресс». До посадки оставалось 20 минут, когда пассажиры самолета услышали взрыв, вслед за которым произошло возгорание, вскоре в салон стал проникать дым.
>> Самолет с футбольной сборной загорелся в полете
Пассажиры предположили, что возгорание произошло в двигателе, из турбины которого пошел дым.
Однако экипаж воздержался от разъяснений причин случившегося, лишь призвал пассажиров к спокойствию.
Ранее сообщалось, что при взлете в Тюмени в аэропорту «Рощино» у самолета авиакомпании UTair, летевшего в Ханты-Мансийск, загорелось заднее колесо левого шасси.
>> Самолет «ЮТэйр» загорелся при взлете
В этот момент он уже приступил к рулению. Из-за инцидента взлет отложили, никто из 19 пассажиров и двух членов экипажа не пострадал.
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