Загорелся самолет с перуанскими болельщиками

На борту самолета авиакомпании UTair, которым 70 болельщиков сборной Перу возвращались из Екатеринбурга в Москву через Тюмень, произошло задымление, сообщает «Спорт-Экспресс» . До посадки оставалось 20 минут, когда пассажиры самолета услышали взрыв, вслед за которым произошло возгорание, вскоре в салон стал проникать дым.

Пассажиры предположили, что возгорание произошло в двигателе, из турбины которого пошел дым.

Однако экипаж воздержался от разъяснений причин случившегося, лишь призвал пассажиров к спокойствию.

Ранее сообщалось, что при взлете в Тюмени в аэропорту «Рощино» у самолета авиакомпании UTair, летевшего в Ханты-Мансийск, загорелось заднее колесо левого шасси.

В этот момент он уже приступил к рулению. Из-за инцидента взлет отложили, никто из 19 пассажиров и двух членов экипажа не пострадал.