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Журова нашла способ улучшить игру российских футболистов
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Журова предложила футболистам сборной сыграть в хоккей, чтобы улучшить свою игру 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футболистам сборной России в своей игре стоит ориентироваться на хоккей, в котором выше интенсивность и скорости. Такое мнение журналистам высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова.
Российская команда готовится к домашнему турниру с 19 мая и успела провести два товарищеских матча — со сборными Австрии (0:1) и Турции (1:1). Журова в пятницу приняла участие в товарищеском матче между сборными Государственной думы и депутатов Бундестага ФРГ (5:3).
"Наши могут обыграть немцев в настоящем футболе, наверное, только если сильно разозлятся — когда нас разозлят, мы умеем творить чудеса, — сказал Журова. — Мне было грустно немного смотреть с трибуны на матч россиян с турками. Знаете, я пришла на трибуны смотреть сборную как раз после тренировки в хоккей, и после хоккейной интенсивности футбол смотрелся не очень. Может, нашим поиграть в хоккей, чтобы они почувствовали эти скорости и драйв?"
"Правда, в некоторые моменты мне было непонятно, почему наши так играют", — добавила она.
Журова считает, что наша команда должна провести три встречи группового этапа чемпионата на максимуме возможностей, и только это спасет ее от критики со стороны болельщиков:
"Мы, болельщики, верим в чудо, но больше хочется, чтобы наши игроки просто сыграли на пределе сил. Тогда болельщики поверят, что они сделали все, что могли. Мы объективно оцениваем силу пашей сборной по сравнению с другими командами, но мы же помним яркие победы в отдельных матчах, когда надо было идти ва-банк. И здесь надо каждый матч провести ва-банк, а иначе зрители их не поймут".
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России выступит в группе А вместе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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