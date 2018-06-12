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Ракитич может покинуть «Барселону»
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Ракитич может покинуть «Барселону» 

Soccer News 9 часов назад
Фото: Soccer News
Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич может сменить клубную прописку, не исключает испанская пресса.
Так, сообщается, что 30-летний хавбек настороженно следит за деятельностью "сине-гранатовых" на трансферном рынке. В частности, хавбек опасается, что возможный приход конкурентов на его позицию в лице Артура ("Гремио") и Френки де Йонга ("Аякс") могжет серьезно повлиять на игровое время, которое он будет получать в новом сезоне. Если его опасения подтвердятся игрок будет готов рассмотреть предложения от клубов, которые заинтересованы в его подписании.
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