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Вратарь извинился за неявку на оргию
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Вратарь сборной Мексики извинился за отсутствие на оргии 

Газета.Ru 2 часа назад
Нападающий сборной Мексики по футболу Хавьер Эрнандес поделился подробностями вечеринки, которую мексиканская команда организовала в преддверии поездки на чемпионат мира — 2018, передает "Советский спорт".
>> Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-2018
Британские СМИ 6 июня сообщили, что мексиканские футболисты устроили оргию, на которую заказали услуги 30 проституток.
"Правда в том, что мы собрались, чтобы отпраздновать мой день рождения. В сборной нам дали выходной. Мы организовали вечеринку, куда я пригласил всех игроков. Я должен сказать прямо, что никакого эскорта или чего-то подобного на вечеринке не было… это было бы неуважением к людям, которые пришли к нам", — приводит слова игрока ESPN.
При этом форвард отметил, что на празднование явились не все его партнеры по команде.
"Пришли все, кроме вратаря Хосе Короны, потому что у него были личные проблемы, и он извинился передо мной и командой", — заключил Эрнандес.
Подопечные Хуана Карлоса Осорио на групповом этапе мундиаля сыграют с командами Германии, Южной Кореи и Швеции.
Ранее Криштиану Роналду посмеялся над русскими традициями.
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