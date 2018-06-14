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Головину дали хорошую оценку
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Тренер «Ювентуса» дал хорошую оценку Головину 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением об игре полузащитника московского ЦСКА и сборной России по футболу Александра Головина.
"Из тех двух видеороликов с участием Головина, что я просмотрел, я сделал вывод, что это хороший игрок. Думаю, он подошел бы нам", — цитирует Аллегри Football Italia.
Также итальянский специалист поделился иными планами на летнее трансферное окно. В частности, он был бы не прочь сохранить в команда нападающего Марио Манджукича. При этом он допустил вариант с приобретением форварда "Интера" Мауро Икарди.
"Он отличный игрок. Но заниматься трансферами мы будем только после чемпионата мира. Икарди в паре с Гонсало Игуаином? Это два великих нападающих. Но только один сейчас в отпуске, а второй — в России", — добавил он.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" достиг договоренности с московским ЦСКА о переходе Головина.
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