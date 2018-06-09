Защитник сборной Колумбии пропустит ЧМ-2018

Защитник сборной Колумбии Франк Фабра вынужден пропустить чемпионат мира в России, информирует сайт Федерации футбола Колумбии.

Футболист «Бока Хуниорс», который ранее попал в окончательную заявку на мировое первенство, получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

В ближайшее время тренерский штаб колумбийцев назовет имя игрока, который заменит травмированного защитника.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Колумбии на групповом этапе сыграет с командами Сенегала, Польши и Японии.