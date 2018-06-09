Фабра пропустит ЧМ-2018 из-за травмы

Фабра пропустит ЧМ-2018 из-за разрыва крестообразной связки

Защитник сборной Колумбии Фрэнк Фабра не сможет сыграть на чемпионате мира в России из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена, сообщается на сайте Колумбийской федерации футбола.

Выступающий за аргентинский "Бока Хуниорс" Фабра в начале июня попал в окончательный состав сборной Колумбии на чемпионат мира. Сообщается, что во время подготовки к турниру защитник получил разрыв связки. В ближайшее время тренерский штаб колумбийцев назовет имя игрока, который заменит травмированного защитника.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Колумбии на групповом этапе сыграет с командами Сенегала, Польши и Японии.