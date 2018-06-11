Футболисты попадали на газон во время матча

Рой пчел заставил футболистов попадать на газон во время матча: видео

Игру возобновили спустя пару минут после того, как насекомые покинули поле.

Пчелиное вторжение прервало футбольный поединок между эквадорскими клубами «Портовьехо» и «Мантой». На 27-й минуте встречи спортсмены внезапно начали падать на газон.

Комментатор матча сначала не понял, в чем причина такого поведения футболистов, однако потом объяснил, что на поле залетел целый рой пчел, от которых и пытались спастись игроки.

Арбитр возобновил встречу после того, как насекомые покинули стадион. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.