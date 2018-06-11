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Футболисты попадали на газон во время матча
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Рой пчел заставил футболистов попадать на газон во время матча: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Игру возобновили спустя пару минут после того, как насекомые покинули поле.
Пчелиное вторжение прервало футбольный поединок между эквадорскими клубами «Портовьехо» и «Мантой». На 27-й минуте встречи спортсмены внезапно начали падать на газон.
Комментатор матча сначала не понял, в чем причина такого поведения футболистов, однако потом объяснил, что на поле залетел целый рой пчел, от которых и пытались спастись игроки.
Арбитр возобновил встречу после того, как насекомые покинули стадион. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
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Комментарии3  Ещё 2 источника 
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