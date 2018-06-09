Португальцы попробовали говорить по-русски

Футболисты сборной Португалии попробовали говорить по-русски

Сборная Португалии представила видеоролик, в котором футболисты команды пытаются произносить российские слова и фразы. Лучше других с задачей справился полузащитник Мануэл Фернандеш , который с 2014 года выступает за московский «Локомотив».

Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. На групповом этапе мирового первенства национальная команда Португалии встретится со сборными Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск).