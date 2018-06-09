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Португальцы попробовали говорить по-русски
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Футболисты сборной Португалии попробовали говорить по-русски 

Чемпионат.com 2 часа назад
Сборная Португалии представила видеоролик, в котором футболисты команды пытаются произносить российские слова и фразы. Лучше других с задачей справился полузащитник Мануэл Фернандеш, который с 2014 года выступает за московский «Локомотив».
Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. На групповом этапе мирового первенства национальная команда Португалии встретится со сборными Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск).
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