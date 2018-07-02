Объявлены стартовые составы Бразилии и Мексики на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Объявлены стартовые составы сборных Бразилии и Мексики на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт"

Ранее сообщалось, что известный тренер назвал Бразилию фаворитом в матче с Мексикой.