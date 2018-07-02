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Объявлены стартовые составы Бразилии и Мексики
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Объявлены стартовые составы Бразилии и Мексики на матч 1/8 финала ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Объявлены стартовые составы сборных Бразилии и Мексики на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт".
Бразилия: Алисон Бекер, Лемос Консерва Фагнер, Филипе Луис, Тьяго Силва, Жоао Миранда, Каземиро, Паулиньо, Филиппе Коутиньо, Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.
Мексика: Гильермо Очоа, Эдсон Альварес, Рафаэль Маркес, Уго Айяла, Карлос Сальседо, Хесус Гальярдо, Эктор Эррера, Андрес Гуардадо, Хавьер Эрнандес, Карлос Вела, Ирвинг Лосано.
Ранее сообщалось, что известный тренер назвал Бразилию фаворитом в матче с Мексикой.
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