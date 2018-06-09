Роналду рассмешил прием сборной в России 

Сборная Португалии прилетела в Россию на чемпионат мира по футболу.
Из аэропорта «Жуковский» португальцы прибыли на тренировочную базу в подмосковном Кратове, где их по русской традиции встретили хлебом и солью.
Девушки в русских национальных костюмах с кокошниками угостили дорогих гостей караваем под мелодию «Подмосковные вечера».
Одним из первых каравай отведал Криштиану Роналду. Надламывая каравай, португалец был крайне серьезен. Немного подумав, Криштиану все же укусил кусок хлеба и тут же расслабился. Улыбнулся, оглянулся на товарищей, пошутил о чем-то и рассмеялся.
Вслед за главной звездой сборной каравай отведали и другие футболисты.
Первый матч на чемпионате мира сборная Португалии проведет 15 июня в Сочи. Команда сыграет со сборной Испании.