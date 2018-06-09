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Эксперт рассказал о будущем стадионов ЧМ-2018
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Эксперт рассказал о будущем стадионов ЧМ-2018 

RT на русском 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Политолог, публицист и председатель Центра исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства Юрий Самонкин в беседе с Newinform рассказал о будущем стадионов чемпионата мира по футболу 2018 года.
«У меня нет сомнений, что Россия примет ЧМ-2018 сильно и ответственно с точки зрения безопасности, подготовки и организации», — заявил он.
По его словам, президент России Владимир Путин совершенно прав в том, что после завершения турнира спортивные объекты будут использованы для детско-юношеского спорта, проведения футбольных матчей в рамках российского чемпионата и других подобных спортивных мероприятий.
Как считает Самонкин, потенциал инфраструктуры ЧМ-2018 будет реализован на 100%, как это было с олимпийскими объектами Сочи.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве открылась выставка «Архитектура стадионов» в преддверии ЧМ-2018.
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