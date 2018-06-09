Эксперт рассказал о будущем стадионов ЧМ-2018

Политолог, публицист и председатель Центра исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства Юрий Самонкин в беседе с Newinform рассказал о будущем стадионов чемпионата мира по футболу 2018 года.

«У меня нет сомнений, что Россия примет ЧМ-2018 сильно и ответственно с точки зрения безопасности, подготовки и организации», — заявил он.

По его словам, президент России Владимир Путин совершенно прав в том, что после завершения турнира спортивные объекты будут использованы для детско-юношеского спорта, проведения футбольных матчей в рамках российского чемпионата и других подобных спортивных мероприятий.

Как считает Самонкин, потенциал инфраструктуры ЧМ-2018 будет реализован на 100%, как это было с олимпийскими объектами Сочи.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве открылась выставка «Архитектура стадионов» в преддверии ЧМ-2018.