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«МЮ» готов заплатить за Мбаппе рекордную сумму
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«Манчестер Юнайтед» может совершить самый дорогой трансфер в истории 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Английский "Манчестер Юнайтед" заинтересован в услугах нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт".
По информации испанского издания Don Balon, парижский клуб готов продать молодого форварда ради сохранения в команде бразильца Неймара. Отмечается, что «ПСЖ» хочет получить за Мбаппе €270 млн, однако руководство парижан готово снизить сумму до €190 млн, если «МЮ» включит в сделку своего нападающего Антони Марсьяля.
19-летний француз перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды с обязательным правом выкупа за €145 млн  В минувшем сезоне Мбаппе провел 46 матчей, в которых забил 21 мяч и сделал 16 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Неймар мог оказаться в «Шахтере».
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