«МЮ» готов заплатить за Мбаппе рекордную сумму

«Манчестер Юнайтед» может совершить самый дорогой трансфер в истории

По информации испанского издания Don Balon, парижский клуб готов продать молодого форварда ради сохранения в команде бразильца Неймара. Отмечается, что «ПСЖ» хочет получить за Мбаппе €270 млн, однако руководство парижан готово снизить сумму до €190 млн, если «МЮ» включит в сделку своего нападающего Антони Марсьяля

19-летний француз перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды с обязательным правом выкупа за €145 млн В минувшем сезоне Мбаппе провел 46 матчей, в которых забил 21 мяч и сделал 16 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Неймар мог оказаться в «Шахтере».