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Фан-зона на Воробьевых горах выдержит нашествие болельщиков?
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Фан-зона на Воробьевых горах выдержит нашествие болельщиков? 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Московский фестиваль болельщиков начнется в 14 часов большим концертом. На нем выступят такие группы, как «Хлеб», «Грот», «Кравц». Кроме того, официальный талисман Чемпионата мира Zabivaka порадует гостей динамичными танцами.
Официальная церемония открытия состоится в 19:00, в ней примут участие послы Фестиваля болельщиков: бывший нападающий сборной России Александр Кержаков и чемпион мира ФИФА 1998 года в составе сборной Франции Марсель Десайи. Они поднимут Официальный Кубок Чемпионата мира FIFA 2018 в России, рассказал Business FM Александр Кержаков:
«Я являюсь послом Фестиваля болельщиков ФИФА. Мы вместе с Марселем Десайи будем открывать это место, представим Кубок мира болельщикам, а потом, 14 июня, перед матчем открытия мы также с Марселем будем приветствовать болельщиков в этом месте».
Против строительства фанзоны выступала инициативная группа студентов МГУ. Один даже написал «Нет фан-зоне» на рекламном плакате ЧМ по футболу. На него завели дело по статье «вандализм». Но после вмешательства ректора МГУ Виктора Садовничего постановление о возбуждении дела отменили.
Студенты опасались, что толпы болельщиков и праздношатающихся горожан повредят парк, здания и вытопчут все, что только возможно. Также из-за большого количества посетителей фан-зоны, студенты переживали, что будет много шума. Однако, как сказал Business FM житель общежития Денис, шум — это обычное дело на Воробьевых горах:
«Сейчас у большинства идет сессия, но в целом это довольно привычная ситуация для главного здания, потому что здесь, во-первых, стритрейсеры практически каждый день летом. Плюс здесь еще люди с кальянами, музыкой. И в принципе, здесь и соседи часто шумят, поэтому это довольно привычная ситуация. Ничего нового совершенно. Конечно, кому-то будет мешать, но в целом это немного все утрировано, и ничего прям конкретно страшного не будет».
Сама фан-зона вмещает 25 тысяч человек. Вход свободный. Как сообщают организаторы, будет установлено 96 рамок досмотра, что позволит избежать очереди на вход. Но ведь прийти может и больше 25 тысяч. Например, во время светового шоу Жан-Мишеля Жарра, там же на Воробьевых горах, по некоторым данным, собралось до 1,5 млн человек. Но открытие фан-зоны концертом малоизвестных групп — это не выступление Жан-Мишеля Жарра, говорит гендиректор концертного агентства «Мельница» Сергей Мельников. Не тот уровень шоу:
«Я думаю, что так, наверное, и придет — 20-30 тысяч человек. Сомнительно, что может прийти 100 тысяч. Могу вам по своему опыту сказать, что полиция общественной безопасности — очень профессиональные люди в Москве, тем более такой стратегически важный объект, как университет. У меня нет никаких сомнений, что там все будет проконтролировано».
Другое дело, когда начнутся трансляции матчей мундиаля. Но тогда на официальную фан-зону на Воробьевых горах можно будет попасть только по паспорту болельщика. К тому же небольшие фан-зоны будут организованы и в других местах, например, в Сокольниках. Там, кстати, подошли к делу креативно: обещают установить гигантскую вувузелу, чтобы болельщики могли отметить голы, забитые нашей сборной.
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