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Еще один российский клуб «исчезнет»
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Ещ один российский клуб «исчезнет» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Пермский футбольный клуб «Амкар» 13 июня прекратит свое существование, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в клубе.
В минувшем сезоне команда заняла 13-е место в чемпионате России. В переходных матчах за право остаться в премьер-лиге «Амкар» дважды выиграл у «Тамбова» (2:0, 1:0).
30 мая стало известно, что «Амкар» получил лицензию от Российского футбольного союза (РФС) на участие в чемпионате России. Но до 8 июня клубу предстояло предоставить в РФС финансовые гарантии для участия в турнире. Предполагалось, что решение по допуску «Амкара» будет принято 13 июня.
Руководство «Амкара», принявшее решение о закрытии клуба, новость не комментирует.
Клуб оказался в сложной ситуации из-за отсутствия финансирования. В феврале «Амкар» выплатил футболистам долги по зарплате.
В случае отказа "Амкара" выступать в премьер-лиге предполагается, что его заменит «Анжи», о чем махачкалинский клуб ранее заявлял. Чемпионат лиги стартует 17 июля.
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