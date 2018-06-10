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Меркель посоветовали «не злить Путина»
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Süddeutsche Zeitung советует Меркель съездить на ЧМ-2018 — злить Путина незачем 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Канцлер Германии Ангела Меркель должна посетить ЧМ-2018 и выказать уважение российскому народу, пишет Süddeutsche Zeitung. Есть веские причины не ехать на «путинский чемпионат», но это ничего не даст, кроме как разозлит «главу Кремля», считает автор статьи Йозеф Кельнбергер. По его мнению, глава ФРГ должна воспользоваться мероприятием в качестве площадки для диалога.
Европейские политики должны не бойкотировать ЧМ-2018 в России, а использовать эту площадку для диалога с главой Кремля Владимиром Путиным, пишет Süddeutsche Zeitung. Со времён холодной войны миру не угрожала такая опасность, поэтому переговоры однозначно не навредят, отмечает автор статьи Йозеф Кельнбергер.
Конечно же, есть веские причины не ехать на «путинский чемпионат», признаёт немецкий журналист: «В России такие ценности, как свобода, демократия и права человека, не имеют большого значения. Путин аннексировал Крым, ведёт грязную войну на востоке Украины, вполне возможно, стоит за убийствами за границей, пытается с помощью спецслужб манипулировать другими странами».
ФИФА не отличается такими высокими идеалами, как Олимпийский комитет, продолжает издание. На сегодняшний день Международная федерация по футболу — это «синоним коррупции», утверждает немецкий журналист. Под прикрытием «автономии спорта» функционеры постоянно ищут новые источники финансирования.
«Именно поэтому ЧМ-2022 пройдёт в катарской пустыне, в гостях у шейхов. Это пик абсурда». Теперь некоторые европейские политики призывают канцлера Германии Ангелу Меркель последовать примеру британского премьера Терезы Мэй и не посещать чемпионат в России. «Мотивы достойны уважения, но остаётся вопрос: «Что это даст, кроме того как разозлит Путина?» — подчёркивает автор.
«Футбольное шоу может польстить тщеславию автократа, но его правление от него никак не зависит; экономические санкции для него гораздо болезненнее. При всём этом ажиотажа о чемпионате мира по футболу быстро забудут», — поясняет Кельнбергер.
Он призывает Меркель отправиться в Россию в качестве «лидера Европы».
По его мнению, она должна выказать уважение российскому народу, но также объяснить, что отделяет Россию от Запада, а именно потребовать освобождения политзаключённых и, к примеру, напомнить о MH17.
«На перезапуск российско-немецких отношений рассчитывать не приходится, но зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане стали началом сближения Северной и Южной Кореи», — напоминает немецкий журналист.
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