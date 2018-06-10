Ещё
Роналду оценил Россию
Далее:
Читайте также:
Ещё
Определился победитель на Roland Garros
Определился победитель на Roland Garros

Роналду оценил Россию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду оценил условия проживания на базе «Сатурн» в подмосковном Кратове. Об этом сообщает ТАСС.
«Здесь трибуна на 500 мест, но Московская область получила чуть меньше билетов — 30 штук ушли в школу раменского "Сатурна". По условиям это одна из лучших баз, это общепризнанный факт. Сборная Португалии приехала, и Роналду доволен», — рассказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.
Сборная Португалии прилетела в аэропорт Жуковский вечером в субботу, 9 июня. Футболистов встретили караваем. На протяжении чемпионата мира команда будет жить и тренироваться на базе в Кратове.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Португальцы сыграют в группе против команд Испании, Марокко и Ирана.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy60
Российская спортсменка побила все возможные рекорды1
Футболист спас журналистку ударом ноги34
Еще один российский клуб «исчезнет»41
С кем встречаются знаменитые игроки футбола
Видео
01:11
Путин рассказал о желании Овечкина
Хоккей Политика
01:11
Как Овечкин сближает Россию и США
Хоккей Статьи
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Футболист спас журналистку ударом ноги
Футбол
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Прочее Хоккей
01:39
Меркель посоветовали «не злить Путина»
Футбол ЧМ по футболу 2018
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол
04:48
В Москве активизировалась мафия «разводил»
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение