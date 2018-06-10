Роналду оценил Россию

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду оценил условия проживания на базе «Сатурн» в подмосковном Кратове. Об этом сообщает ТАСС.

«Здесь трибуна на 500 мест, но Московская область получила чуть меньше билетов — 30 штук ушли в школу раменского "Сатурна". По условиям это одна из лучших баз, это общепризнанный факт. Сборная Португалии приехала, и Роналду доволен», — рассказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Сборная Португалии прилетела в аэропорт Жуковский вечером в субботу, 9 июня. Футболистов встретили караваем. На протяжении чемпионата мира команда будет жить и тренироваться на базе в Кратове.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Португальцы сыграют в группе против команд Испании, Марокко и Ирана.