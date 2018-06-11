Черчесов назвал «банальную» цель сборной на ЧМ

Черчесов назвал цели сборной России на чемпионат мира

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал цель национальной команды на домашнем чемпионате мира.

"Цель, всегда говорю, банальна, но это так. Кто бы это ни был — сборная Германии, Бразилии — у всех цель одна, первая — выйти из группы, вторая — идти дальше по лестнице. Вот и все. У нас первая цель — выйти из группы", — рассказал Черчесов в эфире канала НТВ.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовский Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее сообщалось, что сборная Уругвая по футболу прибыла в Россию для участия в чемпионате мира — 2018.