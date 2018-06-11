Ещё
Черчесов назвал «банальную» цель сборной на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесов назвал цели сборной России на чемпионат мира 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал цель национальной команды на домашнем чемпионате мира.
"Цель, всегда говорю, банальна, но это так. Кто бы это ни был — сборная Германии, Бразилии — у всех цель одна, первая — выйти из группы, вторая — идти дальше по лестнице. Вот и все. У нас первая цель — выйти из группы", — рассказал Черчесов в эфире канала НТВ.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовский Аравии, Египта и Уругвая.
Ранее сообщалось, что сборная Уругвая по футболу прибыла в Россию для участия в чемпионате мира — 2018.
Газета.Ru: последние новости
Российский форвард с двумя голами за сезон заказал на свадьбу Урганта и Меладзе "Манчестер Юнайтед" может совершить самый дорогой трансфер в истории Кадыров назвал лучшего футболиста мира
Комментарии28  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин решил не возвращаться в Россию234
«Позор для российского футбола»16
Британцы назвали худший город ЧМ-201873
Футболист спас журналистку ударом ноги46
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy61
Видео
01:11
Путин рассказал о желании Овечкина
Хоккей Политика
01:11
Как Овечкин сближает Россию и США
Хоккей Статьи
01:11
Овечкин решил не возвращаться в Россию
Хоккей
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Футболист спас журналистку ударом ноги
Футбол
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Прочее Хоккей
01:39
Меркель посоветовали «не злить Путина»
Футбол ЧМ по футболу 2018
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение