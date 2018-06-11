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Испанского журналиста огорошила «ученица Мутко»
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Журналистку сравнили с Мутко после диалога с критиковавшим Краснодар испанцем 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Российская журналистка попыталась выяснить у испанского корреспондента Альфредо Паскуаля, почему он в своей статье раскритиковал Краснодар, однако в сети ее высмеяли и сравнили с российским вице-премьером Виталием Мутко.
В сети появилось видео, на котором журналистка из «Кубанских новостей» пытается поговорить с испанским журналистом, приехавшем в России для освещения чемпионата мира по футболу. На ломаном английском девушка задала несколько вопросов Паскуалю, среди которых оказался и вопрос «почему вам не нравится Краснодар?»
Испанец не сразу понял, чего от него хочет журналистка, однако ответил на ее вопросы. Он также спросил, зачем девушка решила его снять на камеру. Корреспондентка пояснила, что это редакционное задание.
Пользователи Twitter высмеяли уровень английского языка девушки, сравнив ее слова со знаменитой речью Мутко на презентации заявки чемпионата мира в России в ФИФА.
«Если кто-то попросит вас объяснить, что такое испанский стыд, просто покажите ему это видео», — написал аlx3d.
«Видимо, английский преподавал тот самый, спик фром харт», — пошутил Владимир Кочергин.
«Это ученица Мутко?», — поинтересовался NNB.
Ранее Паскуаль раскритиковал Краснодар в статье, где написал, что если взять все современные урбанистические тенденции Запада и сделать наоборот, то получиться столица Кубани. Самым главным минусом Краснодара он назвал огромные пробки.
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