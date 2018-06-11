Кадыров назвал лучшего футболиста мира

"Мохамед Салах — самый лучший футболист в мире и идеальный человек", — приводит слова Кадырова "Спорт-Экспресс".

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Египта сыграет в группе A с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что за тренировочным процессом соперника сборной России по групповому этапу чемпионата мира — 2018 наблюдали более семи тысяч человек.