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Кадыров назвал лучшего футболиста мира
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Кадыров назвал лучшего футболиста мира 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что нападающий сборной Египта Мохамед Салах является лучшим футболистом в мире.
"Мохамед Салах — самый лучший футболист в мире и идеальный человек", — приводит слова Кадырова "Спорт-Экспресс".
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Египта сыграет в группе A с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что за тренировочным процессом соперника сборной России по групповому этапу чемпионата мира — 2018 наблюдали более семи тысяч человек.
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