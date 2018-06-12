Ещё
Игрок сборной Португалии поздравил россиян с Днем России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист сборной Португалии Жоау Мариу поздравил россиян с Днём России 

RT на русском 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу оценил инфраструктуру на тренировочной базе в подмосковном Кратово.
Поругальцы продолжают подготовку к чемпионату мира 2018 года в России.
«Здесь, в Кратово, прекрасная инфраструктура, и есть всё для подготовки к матчам ЧМ. Видно, что Россия проделала огромную работу в подготовке к мировому первенству, и это здорово», — приводит слова Мариу ТАСС.
Он также поздравил всех россиян с праздником — День России.
«Россияне — очень добрый и отзывчивый народ. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить россиян с Днём России и пожелать только самого наилучшего», — сказал Мариу.
На ЧМ-2018 сборная Португалии сыграет в группе B с командами Испании, Марокко и Ирана.
Ранее член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв рассказал о совместной с Игорем Лебедевым инициативе о введении выходных в дни матчей сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года.
RT на русском: последние новости
Польский футболист Паздан спас журналистку ударом ноги #ВерсияМоуринью: кто выйдет в полуфинал ЧМ-2018 по мнению легендарного тренера Сборную Португалии по футболу встретили хлебом-солью: что рассмешило Роналду
Комментарии  Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия «вышла из сумрака» на турнире ФИФА3
Исход ЧМ в России предрешен83
Овечкин решил не возвращаться в Россию376
Медведева готовится покинуть Россию44
Месси для избранных. Ад на тренировке Аргентины9
Видео
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков нашел лучшего тренера для сборной России
Футбол Прочее
04:09
Медведева готовится покинуть Россию
Фигурное катание
00:45
Россия «вышла из сумрака» на турнире ФИФА
Футбол
01:01
ФИФА готовит серьезные изменения после ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:33
Моуринью сделал прогноз на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
Аршавин назвал фаворитов ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
Круче Роналду: Месси сводит Подмосковье с ума
Футбол Статьи
01:57
Смерть дочери известного горнолыжника потрясла Сеть
Зимние виды спорта
00:40
Месси для избранных. Ад на тренировке Аргентины
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение