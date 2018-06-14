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Вход на фестиваль болельщиков FIFA временно закрыт
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Вход на фестиваль болельщиков FIFA временно закрыт 

Москва24 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вход на территорию фестиваля болельщиков FIFA на Воробьевых горах в Москве временно закрыт. Причной послужила максимальная заполненность площадки, сообщили в пресс-службе департамента спорта и туризма столицы.
"Гостям чемпионата рекомендуют выбрать другие места для просмотра матча", — отметили в ведомстве. Представители департамента добавили, что трансляция матча идет во всех 11 городах-организаторах ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что также были временно закрыты станция метро "Воробьевы горы" и остановка МЦК рядом со стадионом "Лужники".
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