Вход на фестиваль болельщиков FIFA временно закрыт

Вход на территорию фестиваля болельщиков FIFA на Воробьевых горах в Москве временно закрыт. Причной послужила максимальная заполненность площадки, сообщили в пресс-службе департамента спорта и туризма столицы.

"Гостям чемпионата рекомендуют выбрать другие места для просмотра матча", — отметили в ведомстве. Представители департамента добавили, что трансляция матча идет во всех 11 городах-организаторах ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что также были временно закрыты станция метро "Воробьевы горы" и остановка МЦК рядом со стадионом "Лужники".