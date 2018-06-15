Игрок сборной России призвал оставаться скромными 

Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес прокомментировал победу национальной команды в матче открытия чемпионата мира — 2018 над Саудовской Аравией (5:0), передает "Советский спорт".
"Мы уважали Саудовскую Аравию, должны уважать Египет и Уругвай. В этих командах есть отличные игроки, это будет захватывающе. Нужно оставаться приземленными и скромными, мы еще ничего не выиграли", — приводит слова Фернандеса Globo Esporte.
Также игрок высказался об амбициях россиян на домашнем мундиале.
"Конечно, сборная России хочет пройти как можно дальше. На чемпионате мира выступают сильные команды, но мы играем дома. Мы готовимся и постараемся пройти как можно дальше", — заключил он.