Пеле не приедет на открытие ЧМ

Пеле не сможет приехать на открытие чемпионата мира

Легендарный бразильский футболист Эдсон Арантес до Насименто, известный во всем мире, как Пеле, не сможет принять участие в церемонии открытия чемпионата мира 2018. 74-летний король футбола испытывает проблемы со здоровьем.

Трехкратный чемпион мира Пеле собирался приехать в Россию в начале недели и встретиться со студентами МГУ . Однако встречу пришлось отменить. Скорее всего Пеле не сможет присутствовать и на церемонии открытия, запланированной на 14 июня.